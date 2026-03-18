Lacazette envoie un message à Deschamps pour la liste des Bleus

Lacazette envoie un message à Deschamps pour la liste des Bleus

L’appel du Général de Lyon. Après Samuel Umtiti, c’est au tour d’ Alexandre Lacazette de militer pour un retour de Corentin Tolisso en équipe de France . Le natif de Lyon a affiché son envie de voir son ancien partenaire porter le maillot des Bleus sur son compte Instagram, ce mercredi matin. « Le bleu lui va si bien… Allo ? » , écrit-il avec enthousiasme dans une story.

🚨 𝗟𝗲 𝗚𝗲́𝗻𝗲́𝗿𝗮𝗹 𝗟𝗮𝗰𝗮𝘇𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲 𝘁𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗰𝗼 𝗧𝗼𝗹𝗶𝘀𝘀𝗼 𝗲𝗻 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗱𝗲 🇫🇷 « Le bleu lui va si bien.. 👀🤣 » « ALLOOOOOO ???? 📞📞 » Deschamps est peut être toujours sous Minitel ? 🤔#TeamOL pic.twitter.com/tOrwMDYFov…

CT pour SOFOOT.com