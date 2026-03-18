L'entraîneur du Sporting savoure sa revanche et se paye les médias

La réponse du Borges à la Borgesse. Le Sporting a renversé Bodø/Glimt en huitième de finale retour de Ligue des champions, ce mardi (5-0) au terme d’une performance collective aboutie. Rui Borges , l’entraîneur du club portugais, s’était retrouvé sous le feu des critiques après la défaite du match aller (3-0).

Le tacticien de 44 ans a profité de la conférence de presse d’après-match pour régler ses comptes avec les médias . « Il se peut qu’on continue à dire que l’entraîneur est faible et n’a pas les capacités pour le Sporting » , commente Borges, rappelant au passage qu’il « a été champion du Portugal et a réalisé le doublé national. Je mérite plus de respect, ainsi que le club et les joueurs. » …

CT pour SOFOOT.com