Zlatan dézingue Koeman

Comme à son habitude, le Z n’a pas mâché ses mots. Après l’élimination des Pays-Bas face au Maroc en 16es de finale de la Coupe du monde (1-1, 2-3 T.A.B.), Zlatan Ibrahimović a sorti la sulfateuse contre Ronald Koeman .

« Cette défaite est de la faute de Koeman. Je n’ai pas reconnu l’équipe néerlandaise. Koeman a perdu avec une identité qui n’a rien à voir avec l’identité néerlandaise, et ça me met hors de moi », a lâché l’ancien attaquant suédois. Une attaque à l’identité néerlandaise, donc. En même temps, on était assez loin du football total, avec un Maroc qui a longtemps dominé la rencontre.…

MJ pour SOFOOT.com