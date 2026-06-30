La justification improbable de Clichy pour imposer des entraînements à huis-clos

La boulette. Après une saison pas loin du cauchemar, le Stade Malherbe de Caen a repris l’entraînement ce lundi, toujours avec Gaël Clichy à la tête de l’équipe première. Mais cette année, le coach du club normand a décidé de rendre les séances d’entraînement à huis clos, chose inhabituelle en Normandie.

« Sans parler de jeunes filles ou quoi »

L’ancien latéral des Bleus a justifié cette décision lors d’un point presse : « C’est un lieu de travail pour les joueurs et finalement, on a besoin de calme et de sérénité. […]. Ce n’est pas vouloir casser quelque chose, c’est juste qu’il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il va falloir que l’on soit concentré et qu’on puisse parler aux joueurs calmement. » …

EM pour SOFOOT.com