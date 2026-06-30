Lens perd encore des forces vives

Tu pleures deux fois, une fois quand t’arrives, une fois quand tu repars. Le RC Lens a annoncé le départ du club de Malang Sarr après deux saisons sous le maillot artésien. Grand artisan de la belle saison des Nordistes, ponctuée par la victoire en Coupe de France, Malang Sarr n’a donc pas prolongé son contrat, faute d’un accord avec le board lensois. Le joueur de 27 ans, qui a disputé 62 rencontres avec les Sang et Or, n’aurait d’ailleurs jamais répondu au club quant à une possible prolongation, comme l’annonce La Voix du Nord . Pas cool. Fenerbahçe lui aurait d’ores et déjà proposé plusieurs offres.

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TC pour SOFOOT.com