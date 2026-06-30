Pourquoi les remplaçants doivent rester sur le banc après la 115ème minute

Coaching perdant. Il y a des joueurs qui devraient sans doute rester sur la touche un peu plus longtemps que prévu, et même si 115 minutes à chauffer le banc peuvent paraître suffisantes, cinq minutes sur le terrain et un penalty manqué donnent sans doute plus de maux de tête qu’autre chose. Selon Opta, huit des dix joueurs ayant fait leur apparition sur le terrain après la 115 e minute de jeu lors d’une Coupe du monde ou d’un Euro ont raté leur tir au but lors de la séance qui a suivi la fin des prolongations. Faire entre un « spécialiste » uniquement pour frapper à froid serait donc une bien mauvaise idée.

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TC pour SOFOOT.com