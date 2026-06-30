Sebastián Beccacece : l’Équateur en a pour son Argentin

Disciple de Marcelo Bielsa et de Jorge Sampaoli, Sebastián Beccacece fait plus parler pour son agitation sur le banc de touche que pour ses idées de jeu. Au bord du précipice après le match nul contre Curaçao et mal aimé du peuple équatorien, l’entraîneur argentin a l’occasion d’entrer dans l’histoire de la Tri en cas de qualification contre le Mexique (mercredi, 3h). Et de renverser le cours de son histoire.

« Il nous reste une vie, gardez la tête haute » , déclarait Sebastián Beccacece au milieu de ses joueurs après l’inquiétant 0-0 de la sélection équatorienne contre Curaçao le 21 juin dernier. L’extravagant technicien argentin de la Tri vivait alors peut-être ses dernières heures sur son banc, dans un Arrowhead Stadium où les « fuera Beccacece » descendaient des travées, alors même que l’issue du match n’était pas encore scellée. Mais lui et sa crinière blonde sont restés.

La suite, on la connaît : « la plus grande victoire de l’histoire de l’Équateur » selon le principal intéressé, une qualification acquise sur le fil face à l’Allemagne (2-1), qui valait bien un jour férié, et une célébration devenue virale sur les réseaux sociaux, où l’entraîneur argentin court embrasser sa femme en escaladant les barrières du MetLife Stadium. « L’émotion a pris le dessus. Cette célébration n’était pas prévue. J’ai simplement suivi mon cœur. » Cette performance ne va vraisemblablement pas calmer les ardeurs d’un coach dont la posture parfois condescendante l’a conduit jusqu’à ce désamour de la part du peuple équatorien. Mais une qualification historique pour la Tri pourrait peut-être faire tout oublier. Et donner raison à un génie incompris qui aura enfin réussi.…

Par Oscar Crassous pour SOFOOT.com