Zizou : «en 2006, quand il se passe ce qu'il se passe en finale, |Thierry Gilardi] est juste »

Zidane regardait Téléfoot ! Dans un témoignage livré à L’ Équipe pour les 80 ans du journal, Zinédine Zidane s’est longtemps épanché sur ses souvenirs de sport, ses madeleines de Proust et ses moments vécus avec les plus grands. L’ancien joueur de l’AS Cannes a raconté ses quinze jours passés à Paris lors des JO 2024, sa passion pour la Formule 1 et la boxe. L’idole éternel a également disserté, entre autres, sur Mohamed Ali, un « monument » , qui « incarnait le charisme », sur son idole de jeunesse Ayrton Senna et sur ses nuits passées à regarder les combats de Mike Tyson avec David Bettoni. Tout est splendide.

« Je bondissais du canapé »

Pour le 10, la voix de Pierre Cangioni, présentateur de l’émission de la Une, a une saveur particulière : « Cette voix et ces noms de clubs étrangers qui me transportaient : Ipswich Town, Nottingham Forrest, Borussia Mönchengladbach, Juventus Turin… Je ne connaissais pas la ville, le club mais ça sonnait à mon oreille. Je bondissais du canapé. C’étaient plus les équipes que les joueurs à l’époque. J’étais petit. Chaque fois que je pouvais regarder une image de foot… » …

UL pour SOFOOT.com