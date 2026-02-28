La fédération argentine de foot fait l'objet d'une enquête pour corruption

La justice AFAbulle-t-elle ? Selon le média espagnol AS , la fédération argentine de football fait l’objet d’une enquête pour corruption. Elle utiliserait des sociétés écrans en Espagne pour détourner des millions d’euros, facturer ses sponsors et blanchir des capitaux. Certains sponsors, comme Adidas, ont suspendu leurs investissements. Des avions privés et des maisons de luxe ont été saisies, indique le journal.

De l’argent dans un salon de beauté

Claudio Tapia, le président de la fédé, est soupçonné de corruption et de blanchiment dans une affaire qui, selon AS , a un retentissement similaire à celui du Qatargate. En clair, les sponsors de la fédération argentine transfèreraient leurs fonds dans des sociétés écrans. Celles-ci remettraient une partie de l’argent à l’AFA, qui a justifié ce choix par la dévaluation du peso. Un salon de beauté de la banlieue de Madrid et une société basée en Argentine aurait par exemple reçu plus de 8 millions de dollars de fonds .…

UL pour SOFOOT.com