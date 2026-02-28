Entre les deux huitièmes de C1, PSG-Nantes reporté

Sacré coup de pouce. Bon ami du PSG, le FC Nantes a, comme la saison dernière, cédé aux faveurs du club parisien. Après avoir demandé aux Nantais de reporter le match aller en août, les Parisiens ont demandé aux Nantais de reporter le match de la 26ème journée de Ligue 1 pour préparer au mieux la double confrontation contre Chelsea en Ligue des champions.

Initialement prévu le 15 mars prochain, la rencontre PSG-Nantes se tiendra la semaine du 20 avril , a indiqué la LFP dans un communiqué.…

UL pour SOFOOT.com