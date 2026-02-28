Sofiane Boufal a «réussi à battre Messi dans un domaine»

S’il peut faire gagner Le Havre contre le PSG, les Lensois le remercieront. Assez sympa à voir jouer depuis son retour en Ligue 1 au Havre cet hiver, Sofiane Boufal assume son goût pour le dribble et le spectacle. Dans une chouette interview donnée à L’Équipe , l’international marocain raconte avoir besoin d’instinct dans son jeu. « J’ai besoin d’avoir ce côté naturel pour faire mes gestes et surprendre l’adversaire. » Adorateur de petits ponts et de roulettes, l’ancien lillois fan de Ronaldinho raconte quand même qu’un dribble doit être fait vers l’avant, doit « casser une ligne. »

« Messi. Messi, Messi, Boufal, Messi, Messi. » Trouvez l’intrus

L’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise raconte une jolie anecdote, survenue lors de la saison 2018-2019. Alors joueur du Celta Vigo, le Marocain était devenu le joueur à réussir le plus grand nombre de dribbles en Liga . « Ça m’a fait rigoler , sourit-il. Dans les classements, il y avait « plus grand nombre de passes » : Messi ; « plus grand nombre de buts » : Messi ; « plus grand nombre d’occasions créées » : Messi. Messi, Messi, Boufal, Messi, Messi. Il n’y a que moi qui ai réussi à le battre dans un domaine. Je pourrai en parler à mes enfants. » …

UL pour SOFOOT.com