 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société d'agent de Bakola, Khazri et Gignac au cœur d'une enquête judiciaire
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 12:02

La société d'agent de Bakola, Khazri et Gignac au cœur d'une enquête judiciaire

La société d'agent de Bakola, Khazri et Gignac au cœur d'une enquête judiciaire

Mediapart ne s’occupe pas que de politique. Et quand le media se penche sur le football… La dernière enquête du canard d’investigation porte sur les activités de Jean-Christophe Cano. Ancien joueur, dans l’effectif de l’OM champion d’Europe 1993, puis dirigeant de l’OGC Nice au début des années 2000, l’agent est au cœur d’une enquête pour escroquerie, blanchiment et fraude fiscale aggravée , indique le journal. L’homme de 58 ans est présumé innocent.

Des clubs auditionnés

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif et d’autres motifs, tels que le recel en bande organisée, pour avoir géré les carrières de plusieurs joueurs professionnels. Mua Sports, la société de JC Cano, est dans le viseur de la justice. Gérante (ou ancienne gérante) des carrières de joueurs comme Wahbi Khazri, André-Pierre Gignac, Denis Bouanga ou Darryl Bakola, la boîte est suspectée de blanchiment. Du patrimoine financier et immobilier seraient en jeu. Mediapart ajoute que l’entreprise a été dissoute à l’été 2025.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La fédération argentine de foot fait l'objet d'une enquête pour corruption
    La fédération argentine de foot fait l'objet d'une enquête pour corruption
    information fournie par So Foot 28.02.2026 12:51 

    La justice AFAbulle-t-elle ? Selon le média espagnol AS , la fédération argentine de football fait l’objet d’une enquête pour corruption. Elle utiliserait des sociétés écrans en Espagne pour détourner des millions d’euros, facturer ses sponsors et blanchir des ... Lire la suite

  • Zizou : «en 2006, quand il se passe ce qu'il se passe en finale, |Thierry Gilardi] est juste »
    Zizou : «en 2006, quand il se passe ce qu'il se passe en finale, |Thierry Gilardi] est juste »
    information fournie par So Foot 28.02.2026 12:20 

    Zidane regardait Téléfoot ! Dans un témoignage livré à L’ Équipe pour les 80 ans du journal, Zinédine Zidane s’est longtemps épanché sur ses souvenirs de sport, ses madeleines de Proust et ses moments vécus avec les plus grands. L’ancien joueur de l’AS Cannes a ... Lire la suite

  • Le Mali jouera un match amical en Russie
    Le Mali jouera un match amical en Russie
    information fournie par So Foot 28.02.2026 11:37 

    Le moment parfait pour une blessure diplomatique. Le Mali a annoncé le nom de son prochain adversaire en match amical : la Russie . Le quart de finaliste de la dernière CAN, éliminé de peu par le Sénégal, jouera contre l’hôte du Mondial 2018 le 31 mars prochain ... Lire la suite

  • Porto l'emporte et fait rager Benfica
    Porto l'emporte et fait rager Benfica
    information fournie par So Foot 28.02.2026 11:18 

    Ils ont d’autres trucs à régler, Benfica. La veille de ses 122 ans, Benfica s’est fendu d’une joli polémique au Portugal. Troisièmes de la Liga, le club lisboète a pris la peine de critiquer la victoire de Porto contre Arouca (3-1) . Selon lui, les trois points ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank