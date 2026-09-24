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Zizou aurait pu faire ses débuts avec les Bleus... contre Didier Deschamps
information fournie par So Foot 24/09/2026 à 22:34
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Zizou aurait pu faire ses débuts avec les Bleus... contre Didier Deschamps

Zizou aurait pu faire ses débuts avec les Bleus... contre Didier Deschamps

On est passé à côté de quelque chose de grand. Vivant actuellement une toute nouvelle vie après 14 ans dans le costume de sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps prend du bon temps : un match à Concarneau par-ci, un concert de Céline Dion par-là… un retour au football ne semble pas être pour l’instant être d’actualité. Cela aurait pu se passer dès cet été, et notamment de la Turquie , où DD s’est vu proposer le poste de sélectionneur, qu’il a poliment refusé, nous apprend Le Figaro .

Ce qui veut donc dire que si Deschamps avait accepté, il aurait fait ses débuts sur le banc turc contre son successeur à la tête des Bleus, Zinédine Zidane ! De quoi s’imaginer la folie médiatique qu’un tel événement aurait provoqué sur la planète foot, et qui aurait donné une toute autre dimension à un match déjà pas comme les autres (Turquie-France, 1re journée de Ligue des nations) vu ce que provoque les débuts de ZZ avec l’équipe de France.…

TJ pour SOFOOT.com

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