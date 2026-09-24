Xavi et Jürgen Klopp se quittent bons amis pour leurs débuts

Pays-Bas 1-1 Allemagne

Buts : Gakpo (90 e +2) pour les Oranje // Nmecha (32 e ) pour la Mannschaft

Pas de vainqueur entre les Pays-Bas et l’Allemagne (1-1) . Une affiche forcément particulière, qui marquait les débuts respectifs de Xavi Hernandez et Jürgen Klopp sur le banc de leur nouvelle sélection. Le second à mieux débuté, en sachant que sa Mannschaft a ouvert le score par Felix Nmecha en première période, essuyant un but refusé à Virgil van Dijk sur corner (après que Brobbey ait poussé Ter Stegen).…

TJ pour SOFOOT.com