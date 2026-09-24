Xavi et Jürgen Klopp se quittent bons amis pour leurs débuts
Pays-Bas 1-1 Allemagne
Buts : Gakpo (90 e +2) pour les Oranje // Nmecha (32 e ) pour la Mannschaft
Pas de vainqueur entre les Pays-Bas et l’Allemagne (1-1) . Une affiche forcément particulière, qui marquait les débuts respectifs de Xavi Hernandez et Jürgen Klopp sur le banc de leur nouvelle sélection. Le second à mieux débuté, en sachant que sa Mannschaft a ouvert le score par Felix Nmecha en première période, essuyant un but refusé à Virgil van Dijk sur corner (après que Brobbey ait poussé Ter Stegen).…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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