Le derby de Normandie est caennais !

Caen 3-2 Rouen

Buts : Appiah (8 e ) et Gnanduillet (45 e +4 et 45 e +7) // Tchokounté (45 e ) et Viana

C’était la crème de la crème. Ce jeudi soir, en ouverture de la 8 e journée de Ligue 3, c’étaient le leader et le dauphin qui s’affrontaient. Victoire pour le second, qui accueillait à la maison dans ce qui était le derby de Normandie. Porté par un doublé d’Armand Gnanduillet dans le temps additionnel de la première période (en seulement 3 minutes !), Caen prend les trois points (3-2) et revient à deux points de son adversaire du jour, toujours en tête malgré la défaite. Le tout sous les yeux du rappeur Orelsan qui déclare « aimer plus ce club que le foot » . On valide la punch’ .…

TJ pour SOFOOT.com