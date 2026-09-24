Ligue des nations : service minimum pour le Portugal, La Norvège remporte la bataille du Nord

Pas le même spectacle. Pour la première de Jorge Jesus, le Portugal a rendu un service minimum, une belle frappe croisée de João Felix en première période ayant suffi pour leur offrir trois premiers points dans cette Ligue des nations face à des gallois (1-0) très peu dangereux. Le match aura surtout été marqués par les 36 000 occasions en faveur de Cristiano Ronaldo, qui a couru pendant 90 minutes derrière son 980 e but en carrière. Il pensait pourtant l’inscrire peu avant l’heure de jeu, mais il fut rattrapé par la VAR et sa position de hors jeu. Manque de bol, il va falloir planter contre la Norvège au prochain match. Relou.

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TJ pour SOFOOT.com