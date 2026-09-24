La justice écarte le motif raciste de l'agression de Meriem Bouchedda et son compagnon après OL-Le Havre

Les récits accablants n’ont apparemment rien changé. Un petit mois après l’agression de l’élue de Rillieux-la-Pape Meriem Bouchedda et de son compagnon, après OL-Le Havre, quatre hommes avaient été mis en garde à vue et deux d’entre eux seront jugés en février prochain. Mais dans le dossier un choix de la justice interroge, à en croire les révélations de Mediapart ce jeudi : le parquet de Lyon a décidé de ne pas retenir la circonstance aggravante du racisme , malgré le témoignage des deux victimes qui avance le contraire.

« M me Bouchedda et M. [X] ne peuvent que s’étonner qu’une enquête respectueuse des obligations susmentionnées ait pu, en un laps de temps si réduit, écarter définitivement le mobile raciste de l’agression subie » , se sont indignés leurs deux avocats, quand ceux de la défense ont mentionné que leurs clients auraient ressenti « avec un certain sentiment d’injustice la médiatisation de cette affaire de prétendu lynchage raciste » et demandent des excuses d’avoir été selon eux accusés à tort.…

TJ pour SOFOOT.com