Zion Suzuki signe dans son nouveau club et ce n'est pas le PSG

Zion Suzuki signe dans son nouveau club et ce n'est pas le PSG

D’une pierre deux coups. Matteo Ruggeri et Zion Suzuki ont été officialisés comme de nouveaux joueurs d’Aston Villa ce mercredi. Le premier sort de la plus belle saison de sa carrière, la seule à l’Atlético de Madrid (47 matchs, 7 passes décisives), ponctuée par une demi-finale de Ligue des champions, compétition à laquelle il a participé à 15 des 16 rencontres des Colchoneros , dont 12 dans leur intégralité.

Acheté 17 millions l’été dernier à l’Atalanta Bergame, le latéral gauche est revendu un poil plus cher aux Villans (environ 20 millions selon The Athletic ), qui cherchaient un remplaçant à Lucas Digne, parti au PSG. À noter qu’il part trois semaines après la révélation d’une polémique à son propos : l’Italien de 24 ans aurait payé une femme pour recevoir des messages à caractère raciste et sexuel, relate CNN Portugal.…

NB pour SOFOOT.com