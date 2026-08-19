Sidiki Chérif quitte déjà Fenerbahçe pour la Premier League
Un nouveau shérif en ville. Coventry City a officialisé la venue de Sidiki Chérif contre 20,5 millions de livres sterling (24 millions d’euros) , selon Sky Sports . Après seulement six mois à Fenerbahçe, pour 17 matchs (948 minutes de jeu) et 3 buts, l’avant-centre est revendu sensiblement au même prix que son achat en février dernier d’Angers (22 millions d’euros + 3 de bonus) et alors que Romelu Lukaku et Vedat Muriqi ont débarqué en Turquie.
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