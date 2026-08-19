Le PIF continue ses expérimentations en Saudi Pro League

La multipropriété à leur sauce. Le ministère du sport d’Arabie saoudite a annoncé ce mercredi que l’intégralité des parts des trois principaux clubs du royaume, Al-Ittihad, Al-Hilal et Al-Nassr, allaient être transférées au Public Investments Fund (PIF) .

Le consortium et actuel propriétaire de Newcastle possédait déjà une participation à hauteur de 75% au sein des capitaux ces trois clubs, et s’est donc vu transférer les 25% restants. De son côté, Al Hilal passe également en partie sous le giron du PIF, avec 30% des parts du club qui lui appartiennent désormais. …

ABS pour SOFOOT.com