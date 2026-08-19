La Coupe LFFP fait peau neuve
Nouveau look pour une nouvelle vie. Après que la première édition s’est soldée par le triomphe de l’OL Lyonnes face au Paris Saint-Germain (1-0) à Abidjan, la Coupe LFFP fait sn retour sur les terrains de l’Hexagone dès le 22 août. Pour cette deuxième édition, le modèle de la compétition a été repensé .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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