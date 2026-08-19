Kazuyoshi Miura ne s'arrête plus de marquer à 59 ans

Comme le ketchup. Alors qu’il avait marqué pour la première fois depuis quatre ans en compétition officielle ce 26 juillet dernier, Kazuyoshi Miura, plus vieux joueur professionnel en activité, a encore fait trembler les filets ce mercredi.

La magie de la Coupe

À 59 ans et 174 jours, le Japonais a inscrit un doublé (12 e , 55 e ) lors de la victoire 7-0 de son équipe Fukushima United sur Oyoma SC dans le cadre de la Coupe de l’Empereur. …

NB pour SOFOOT.com