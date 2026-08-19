Kazuyoshi Miura ne s'arrête plus de marquer à 59 ans
Comme le ketchup. Alors qu’il avait marqué pour la première fois depuis quatre ans en compétition officielle ce 26 juillet dernier, Kazuyoshi Miura, plus vieux joueur professionnel en activité, a encore fait trembler les filets ce mercredi.
La magie de la Coupe
À 59 ans et 174 jours, le Japonais a inscrit un doublé (12 e , 55 e ) lors de la victoire 7-0 de son équipe Fukushima United sur Oyoma SC dans le cadre de la Coupe de l’Empereur. …
NB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer