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Zion Suzuki : peau noire, gants dorés
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 21:54

Zion Suzuki : peau noire, gants dorés

Zion Suzuki : peau noire, gants dorés

À 23 ans, Zion Suzuki s’est imposé comme une référence à son poste au Japon et en Europe, lui qui dispute sa première Coupe du monde. De ses records de précocité à Urawa jusqu’aux insultes racistes de la Coupe d’Asie, itinéraire d’un surdoué ultra-déterminé qui force le football japonais à regarder son propre avenir dans le miroir.

« Je n’ai qu’un seul objectif, devenir le gardien numéro un de la sélection et disputer la Coupe du monde avec mon pays. » Nous sommes à l’automne 2017, Zion Suzuki a tout juste 15 ans et vient d’être convoqué par les U17 du Japon pour disputer la Coupe du monde en Inde. Si certains pourraient se dire que cette phrase est banale pour un jeune talent, elle témoigne en réalité d’une chose : la détermination d’un jeune gardien qui n’a jamais douté.

« Il récolte le fruit de son travail, de sa diligence. Ce n’est pas une surprise de le voir à ce niveau-là » , souligne Teruhisa Kudo. Neuf ans plus tard, Suzuki a fait de son rêve une réalité, disputer la Coupe du monde avec le Japon en tant que gardien numéro un. Son baptême du feu face aux Pays-Bas (2-2) a été plus que réussi. Tehurisa, son premier mentor à l’Urawa Reds, a plus qu’apprécié sa prestation : « C’est forcément une grande fierté de se dire qu’on a été son premier entraîneur des gardiens et de le voir titulaire avec le Japon en Coupe du monde. » Malgré lui, à l’instar de Naomi Osaka et de Rui Hachimura, Suzuki représente le nouveau visage du Japon, un Hafu (terme désignant les personnes métisses au Japon) qui ne cache pas ses ambitions.…

Propos de Tehurisa Kudo recueillis par TP

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com

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