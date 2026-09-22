Le Barça inquiet pour Raphinha

Carlo Ancelotti va payer l’empreinte carbone. Et il le faut, puisque le Brésil s’apprête à parcourir près de 35 000 kilomètres afin de disputer ses trois matchs amicaux de cette trêve internationale d’automne. Les 25 et 29 septembre prochains, les Brésiliens iront ainsi près de Brisbane pour défier l’Australie (deux fois), avant de voyager jusqu’à Kolkata pour jouer contre l’Inde, le 3 octobre.

De quoi inquiéter le FC Barcelone , comme le rapportent les médias espagnols ( As et Mundo Deportivo entre autres), concernant Raphinha . En pleine bourre, tant dans le jeu que dans les chiffres (12 buts en 7 matchs), le meneur de jeu est en effet sujet aux blessures , le plus souvent favorisée par ces longs déplacements – à l’image de sa blessure en mars à Boston contre la France puis de sa Coupe du monde, quittée dès le deuxième match. Autant de signes qui embêtent donc le Barça, visiblement lassé de ces matchs sans enjeu.…

AB pour SOFOOT.com