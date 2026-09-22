Entorse de la cheville pour Federico Valverde, qui va manquer les prochains matchs de l’Uruguay
Au grand dam de Diego Forlan. Touché à la cheville lors du derby perdu (2-1) face à l’Atlético de Madrid dimanche, Federico Valverde souffre d’une entorse de la cheville niveau 3 , indique le communiqué du Real Madrid publié ce mardi. L’international uruguayen a été victime d’une lourde semelle de Kang-in Lee, qui aurait au moins mérité un carton jaune. Cette situation avait provoqué le courroux de José Mourinho à l’issue de la rencontre.
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