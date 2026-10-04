Zinédine Zidane rend hommage à Cristiano Ronaldo

Légende reconnaît légende. Interrogé sur la supposée retraite internationale de son ancien joueur en marge de la conférence de presse de l’équipe de France, Zinédine Zidane a tenu à rendre hommage à Cristiano Ronaldo , aussi bien à propos du joueur que de sa carrière et sa longévité au plus haut niveau.

Un hommage tout en sobriété

« Il faut justement saluer sa grande carrière . Ce qu’il a fait est exceptionnel. J’ai eu la chance de l’avoir avec moi, il m’a fait gagner des trucs incroyables. Alors chapeau Cristiano. J’ai toujours beaucoup de respect pour tous les joueurs, en général, mais encore plus pour ceux avec qui j’ai passé du temps, en particulier pour Cristiano qui nous a fait gagner beaucoup de choses » , a répondu sobrement le sélectionneur tricolore.…

LB pour SOFOOT.com