Jérémy Jacquet, un défenseur contrarié ?
Parfois il faut savoir redescendre d’un cran. Interrogé par Téléfoot, Jérémy Jacquet a confié qu’au début de sa carrière il ne voulait pas évoluer comme défenseur mais comme milieu de terrain pour ressembler à son idole Paul Pogba. C’est un de ses formateurs avec Rennes qui l’a finalement replacé défenseur central, comme il l’a raconté.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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