Le coaching n'a pas manqué à Jürgen Klopp durant sa pause
Non non rien n’a changé. Interrogé sur sa pause de deux ans dans son métier d’entraîneur après son départ de Liverpool en 2024, Jürgen Klopp a confié en conférence de presse que rien ne lui avait manqué durant ce laps de temps loin des terrains.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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