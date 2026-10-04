Sir Alex Ferguson se confie sur l'hémorragie cérébrale qui a failli lui coûter la vie en 2018

Sir Alex Ferguson se confie sur l'hémorragie cérébrale qui a failli lui coûter la vie en 2018

Parce qu’il (re)vient de loin. Dans un entretien accordé à la BBC, Sir Alex Ferguson s’est longuement confié sur l’hémorragie cérébrale qui a failli lui coûter la vie en mai 2018 , ainsi que sur son combat pour retrouver sa voix.

Perte de voix et longue angoisse

Après une opération en urgence et plusieurs jours en soins intensifs, l’ancien entraîneur de Manchester United a vécu un véritable parcours du combattant pour récupérer l’ensemble de ses facultés. « J’étais terrifié. J’aurais aimé pouvoir dire que j’étais à l’aise. Je ne l’étais pas. J’avais perdu la voix, je ne pouvais plus parler. C’était un moment terrifiant. Je me souviens de mes petits-fils venus me voir alors que j’avais perdu la voix », a-t-il notamment confié à la BBC. Une situation angoissante pour l’Écossais à qui les médecins avaient donné 20% de chances de survie après cet incident.…

LB pour SOFOOT.com