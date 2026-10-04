L'Espagne voit un autre de ses joueurs quitter le rassemblement

Il n’y a pas que le football dans la vie. Absent lors du troisième match de l’Espagne de cette trêve internationale face à la Tchéquie (3-1), Fabián Ruiz a quitté le rassemblement espagnol dans la journée de samedi afin de rentrer à Paris .

Un retour à Paris pour assister à la naissance de son enfant

Pas d’inquiétude pour le milieu de terrain de la Roja et du PSG puisqu’il a reçu l’autorisation de rallier la capitale française afin de rejoindre sa compagne pour assister à la naissance de leur premier enfan t, comme l’a annoncé la Fédération espagnole. L’Espagne jouera contre la Croatie ce mardi au Stadion Pljud à Split, en revanche la RFEF n’a pas précisé si Fabián Ruiz retrouvera le groupe pour cette ultime rencontre .…

LB pour SOFOOT.com