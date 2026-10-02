Zinédine Zidane n'est clairement pas le sélectionneur le mieux payé

Lucratif métier que celui de sélectionneur. Le quotidien allemand Bild a dressé le classement des sélectionneurs les mieux payés du monde et Zinédine Zidane est absent de ce Top 5.

La première place est attribuée à Carlo Ancelotti , qui empoche la coquette somme de 10 millions d’euros par an pour son travail à la tête de la Seleção. Jürgen Klopp lui emboîte le pas avec 7 millions d’euros. Si la soupe est bonne pour l’ancien entraîneur de Dortmund, sélectionneur le mieux payé de l’histoire de l’Allemagne, ce dernier touche moins d’argent qu’à Red Bull (12 millions) et qu’à Liverpool (18 millions).…

MB pour SOFOOT.com