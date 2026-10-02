Les supporters portugais soutiennent Cristiano Ronaldo

Bon, les Portugais ne sont pas ingrats. Devant l’Estadio da Luz ce vendredi, des supporters ont placé une grande banderole en hommage à Cristiano Ronaldo , futur retraité international avec le Portugal. L’attaquant, qui a décidé de quitter le rassemblement de la sélection à la suite d’un désaccord avec la fédération, a en effet précipité sa fin de parcours avec la Seleção et visiblement laissé quelques amoureux(ses) le cœur plein de tristesse.

Décorée d’un « Merci capitaine » et de quelques critiques à l’encontre du sélectionneur Jorge Jesus (pourtant ancien entraîneur de Benfica, qui évolue à la Luz), la pancarte aura donc eu l’effet escompté, puisqu’elle fait plutôt bien réagir.…

AB pour SOFOOT.com