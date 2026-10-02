Le directeur sportif de Troyes visé par des plaintes pour son comportement auprès de salariées

Le directeur sportif de Troyes visé par des plaintes pour son comportement auprès de salariées

Troyes dans la tourmente. Le directeur sportif de l’ESTAC, Jocelyn Blanchard, est visé par une enquête interne après que plusieurs salariées du club se soient plaintes de son comportement et de paroles inappropriées , comme l’a révélé le journaliste indépendant Romain Molina ce jeudi, informations confirmées par L’Est Eclair . L’Équipe indique ce vendredi que Elisa Sicking-Bressler, responsable du safeguarding (chargé de la protection des personnes vulnérables) pour le City Group, est arrivée d’Angleterre pour s’occuper de la situation.

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LP pour SOFOOT.com