Zinédine Zidane, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann dans le top 50 des personnalités préférées des Français

Alors les footballeurs, on perd des places ?

C’est le début d’année, et il y a une petite tradition à laquelle on n’échappe pas : le fameux top 50 des personnalités préférées des Français, proposé par le Journal du Dimanche . Cette année, pas d’Hugo Lloris ni de Didier Deschamps, qui avaient pris l’habitude de figurer dans ce classement, mais tout de même trois visages bien connus du foot français : Zinédine Zidane, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann . Zizou se place en 17 è position, soit une place plus bas que l’année dernière. Quelques rangs de perdus aussi pour Grizou, passé de la 26 è place à la 32 è . Et une chute plus conséquente pour le Kyks, 22 è l’an dernier et désormais 36 è .…

AL pour SOFOOT.com