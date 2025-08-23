Lyon impose sa loi à Metz et vire en tête

Porté notamment par ses recrues et le talent de Malick Fofana, l'Olympique lyonnais a fait parler la logique pour dominer nettement Metz (3-0). Un large succès qui permet aux Gones de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1.

Olympique lyonnais 3-0 FC Metz

Buts : Fofana (25 e ), Tolisso (30 e ) et Karabec (83 e )

Tout va pour le mieux à Lyon. Pour sa grande première de la saison à domicile, l’Olympique lyonnais a fait parler sa supériorité pour croquer un FC Metz encore trop tendre pour ces joutes-là. La lumière est venue du talent de Malick Fofana, d’une passe lumineuse de Tyler Morton et plus globalement d’un jeu collectif de plus en plus séduisant. Quelques semaines après être passés tout près de la catastrophe, les Gones sont provisoirement leaders de Ligue 1, comme un symbole.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com