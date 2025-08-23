information fournie par So Foot • 23/08/2025 à 23:23

L’Atlético accroché par Elche

Atlético 1-1 Elche

Buts : Sørloth (8 e ) pour les Colchoneros // Mir (15 e ) pour Elche

Battu par l’Espanyol lors de la première journée, l’Atlético a encore calé, cette fois à domicile contre Elche (1-1) .…

AB pour SOFOOT.com