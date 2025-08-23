Série A : le Milan commence mal, la Roma débute bien

Le début de saison de l’AC Milan est comme la fin du dernier exercice : poussif.

À San Siro, et avec une Curva Sud toujours en conflit avec les dirigeants, les Milanais se sont en effet inclinés face au promu Cremonese (1-2) . Federico Baschirotto a ouvert le score pour les visiteurs d’une tête puissante – à l’image du joueur (28 e ), avant que Strahinja Pavlović n’égalise en fin de première période (45 e +1). Mais le Milan n’a jamais sur repasser devant et s’est fait cueillir par le magnifique ciseau d’un autre Federico, Bonazzoli (61 e ). Mike Maignan, Youssouf Fofana et Luka Modrić étaient titulaires. Les Rossoneri vont sérieusement devoir élever le niveau.…

AB pour SOFOOT.com