Le Barça arrache la victoire sur le fil à Levante
information fournie par So Foot•23/08/2025 à 23:36
Le Barça arrache la victoire sur le fil à Levante
Levante 2-3 FC Barcelone
Buts : Romero (15
e
) et Morales (45
e
+7) pour les Granotes // Pedri (49
e
), Torres (52
e
) et Elgezabal (90
e
+1 CSC) pour les Blaugranas
Atlético 1-1 Elche Buts : Sørloth (8 e ) pour les Colchoneros // Mir (15 e ) pour Elche Battu par l'Espanyol lors de la première journée, l'Atlético a encore calé, cette fois à domicile contre Elche (1-1) .
Porté notamment par ses recrues et le talent de Malick Fofana, l'Olympique lyonnais a fait parler la logique pour dominer nettement Metz (3-0). Un large succès qui permet aux Gones de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1. Olympique lyonnais 3-0 FC Metz
Le début de saison de l'AC Milan est comme la fin du dernier exercice : poussif. À San Siro, et avec une Curva Sud toujours en conflit avec les dirigeants, les Milanais se sont en effet inclinés face au promu Cremonese (1-2) . Federico Baschirotto a ouvert le score
Fébrile et empêtré dans l'affaire Rabiot, à qui Roberto De Zerbi a tendu la main, l'OM a peiné pour se défaire du Paris FC (5-2) samedi, mais a pu compter sur ses jeunes et sur son "ancien", Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, pour se donner un peu d'air.
