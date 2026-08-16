Zinédine Zidane est à Bollaert
Déjà la rentrée. Pour sa première apparition publique depuis sa conférence de presse d’intronisation comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane a choisi le stade Bollaert . Le nouveau sélectionneur des Bleus a assisté au Trophée des champions entre Lens et le PSG. Les caméras de Ligue 1 + l’ont capté, aux côtés de son adjoint David Bettoni.
On ne sait si c’est pour voir Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Maghnes Akliouche ou Matthieu Udol, Florian Thauvin, Ismaëlo Ganiou ou Ruben Aguilar. Qui compte une sélection, en 2020. L’équipe de France de Zinédine Zidane jouera trois matchs de Ligue des nations lors de la trêve fin septembe. Turquie, Belgique et Italie sont au programme .…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer