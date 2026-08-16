Zinédine Zidane est à Bollaert

Déjà la rentrée. Pour sa première apparition publique depuis sa conférence de presse d’intronisation comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane a choisi le stade Bollaert . Le nouveau sélectionneur des Bleus a assisté au Trophée des champions entre Lens et le PSG. Les caméras de Ligue 1 + l’ont capté, aux côtés de son adjoint David Bettoni.

On ne sait si c’est pour voir Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Maghnes Akliouche ou Matthieu Udol, Florian Thauvin, Ismaëlo Ganiou ou Ruben Aguilar. Qui compte une sélection, en 2020. L’équipe de France de Zinédine Zidane jouera trois matchs de Ligue des nations lors de la trêve fin septembe. Turquie, Belgique et Italie sont au programme .…

UL pour SOFOOT.com