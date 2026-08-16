Risser : « À huit, on va à la guerre »

Leçon de vie. Ce dimanche soir, Lens a magnifiquement remporté le premier Trophée des champions de son histoire contre le PSG. Pour glaner son premier succès contre le champion d’Europe depuis janvier 2023, le Racing, réduit à dix dès la 39 e minute de jeu, a mis du cœur à l’ouvrage. Ce qu’a expliqué Robin Risser à l’issue de la rencontre, au micro de Ligue 1 +. « Ce n’était pas facile, déjà à onze contre onze, a raconté le gardien sang et or, auteur de plusieurs parades décisives en seconde période. À dix contre onze, on sait que ça allait être encore plus compliqué. On se l’était dit à la mi-temps : si on respecte ce que le coach a mis en place, si on respecte ce public, si on respecte les valeurs de ce club, il n’y a pas de raison. »

« Les valeurs du club »

Pas de raison de ? « À neuf, on peut aller à la guerre. À dix, on peut aller à la guerre. À huit, on va à la guerre. Ce sont les valeurs de ce club, c’est ce qui fait notre force. Il faut continuer comme ça. C’est un succès sur lequel il faut s’appuyer pour la suite de la saison . C’est une saison qui va être difficile, mais c’est vrai que ce soir, il faut savourer. » Le portier sang et or, présent à la Coupe du monde cet été avec l’équipe de France, a enfin joué la carte du David lensois : « C’est un succès qui est grand, contre l’ogre parisien. On sait que les finales, en général, elles sont pour eux… » Pas celle-ci.…

UL pour SOFOOT.com