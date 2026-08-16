Hakimi : « Ça ressemblait plus à un match de Ligue 1 qu’à une finale »

Il aurait préféré les finales au Parc des princes, l’ancien ! Le stade Bollaert, par définition, ce n’est ni Budapest, ni Munich, ni le Stade de France, ni un stade en Chine, en Israël, au Qatar ou au Koweït. Les Parisiens s’y sont cassé les dents ce dimanche. Achraf Hakimi émet l’hypothèse que l’enceinte lensoise a porté préjudice au PSG , qui a laissé échapper le Trophée des champions pour la première fois depuis 2021. « On a tout fait pour gagner. On a contrôlé tout le match, a d’abord réagi le capitaine parisien du soir, au micro de Ligue 1 + . Après, il y a des situations qu’on ne peut pas contrôler : venir là, jouer sur un terrain qui n’est pas le nôtre, sans nos supporters… Je pense que c’est une finale… On aurait dû jouer avec les mêmes conditions [que les Lensois] . Ce ne sont pas des excuses, on a tout fait pour gagner. »

En janvier 2023, pour la dernière édition du Trophée des champions en France, les ultras parisiens et toulousains avaient boycotté le déplacement au Parc des Princes, fustigeant la LFP. Comme le rappelle L’Équipe , les ultras toulousains avaient notamment qualifié le choix du Parc des Princes de « mascarade » . En incluant Lens, en 2020, année du Covid, le Trophée des champions s’est donc déroulé trois fois en France depuis 2008. …

UL pour SOFOOT.com