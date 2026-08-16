À dix, Lens chipe le Trophée des champions au PSG

À dix, Lens chipe le Trophée des champions au PSG

L'exclusion de Kyllian Antonio n'a rien changé au fabuleux match des Lensois de Dino Toppmöller. Valeureux, disciplinés et bien aidés par les nombreux ratés de Parisiens ultra dominateurs, les Lensois enlèvent le Trophée des champions au Paris Saint-Germain (1-0). Quel exploit ! La saison du football français est lancée.

Lens 1-0 Paris Saint-Germain

But : Thauvin (32 e ) pour les Sang et Or

Expulsions : Antonio (39 e ) côté lensois // Nuno Mendes (86 e ) côté parisiens. …

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com