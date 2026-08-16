Le Cameroun remporte sa première CAN

Cameroun 3-0 Malawi

Buts : Ngah (20 e et 45 e +3) et Ndjoah Eto (30 e ) pour les Lionnes indomptables.

Le Cameroun débloque son compteur ! En finale de la CAN, l’équipe de Valentine Nguele n’a fait qu’une bouchée du Malawi des sœurs Chawinga, surprises de cette édition marocaine (3-0) . Marie Ngah, qui joue à Okhetpes (au Kazakhstan) et Naomi Ndjoah Eto, de Sassuolo, ont offert à Nguele son premier trophée international. Elle n’est pourtant arrivée à la tête du Cameroun qu’en… juin.…

UL pour SOFOOT.com