Le Cameroun remporte sa première CAN
Cameroun 3-0 Malawi
Buts : Ngah (20 e et 45 e +3) et Ndjoah Eto (30 e ) pour les Lionnes indomptables.
Le Cameroun débloque son compteur ! En finale de la CAN, l’équipe de Valentine Nguele n’a fait qu’une bouchée du Malawi des sœurs Chawinga, surprises de cette édition marocaine (3-0) . Marie Ngah, qui joue à Okhetpes (au Kazakhstan) et Naomi Ndjoah Eto, de Sassuolo, ont offert à Nguele son premier trophée international. Elle n’est pourtant arrivée à la tête du Cameroun qu’en… juin.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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