Zinédine Zidane de retour dans un vestiaire !
Un invité de gala dans l’Aveyron.
Après leur match nul à domicile contre Nancy (0-0) pour leur premier match officiel de la saison, les joueurs du Rodez Aveyron Football ont eu le droit à une belle surprise. Celle-ci s’appelle tout simplement Zinédine Zidane, qui a passé une tête dans le vestiaire ruthénois ce samedi soir après la rencontre du RAF, disputée à domicile.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
