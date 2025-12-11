Dominik Livaković fait du boudin
Un petit tour et puis s’en va ?
Gérone n’en finit pas d’avoir des problèmes. Actuellement 18 e de Liga, l e club espagnol se bat pour ne pas descendre en deuxième division . Et à cette situation compliquée est venue s’ajouter une nouvelle galère : le gardien Dominik Livaković veut s’en aller. C’est l’entraîneur des Blanquivermells Michel qui a annoncé la nouvelle en conférence de presse.…
