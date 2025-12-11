 Aller au contenu principal
La liste des 26 joueurs sélectionnés par le Maroc pour la CAN
information fournie par So Foot 11/12/2025 à 15:54

La liste des 26 joueurs sélectionnés par le Maroc pour la CAN

La liste des 26 joueurs sélectionnés par le Maroc pour la CAN

Ramener la coupe à la maison.

À dix jours du début de la Coupe d’Afrique des nations 2025, la sélection marocaine a dévoilé sa liste des 26 joueurs qui participeront à la compétition , à domicile. Alors que les Lions de l’Atlas font office de grand favori pour le titre qu’ils n’ont remporté qu’une seule fois en 1976, le coach Walid Regragui a bien convoqué Achraf Hakimi, pourtant blessé. « On espère qu’il sera là dès le premier match » , avait déclaré le sélectionneur marocain le soir du tirage au sort de la Coupe du monde 2026.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
