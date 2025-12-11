Un stade finlandais incendié un mois après la relégation du club
Dans les froids dans les flammes.
Un mois après une relégation douloureuse, le club historique finlandais du FC Haka , a vu une partie de son stade partir en fumée, ravagée par un incendie criminel , dimanche soir. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux : une toiture disparue, des trous béants à la place des sièges, une pelouse synthétique noircie par le feu.…
