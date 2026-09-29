Zinédine Zidane accorde une journée libre aux Bleus

Une vraie trêve. Tombeurs de la Belgique lundi soir dans les dernières minutes grâce à un rush fou de Michael Olise, les Bleus se sont vu accorder un peu de repos ce mardi. ZZ a en effet accordé une journée libre à l’ensemble de son effectif après le succès en terres belges (0-1) . Les Français sont arrivés à Clairefontaine tard dans la nuit de lundi à mardi et peuvent profiter d’un repos bien mérité. Leur retour est attendu à l’heure du dîner par le staff.

Focus sur l’Italie

Les hommes de Zinédine Zidane peuvent maintenant se concentrer pleinement sur la réception de l’Italie vendredi soir au Stade de France pour le retour de l’ancien numéro 10 des Bleus au Stade de France , une enceinte dans laquelle il a forgé sa légende. Les Bleus ne quitteront plus l’Hexagone pour leurs deux prochaines rencontres et entameront leur préparation pour la rencontre face à la Nazionale dès mercredi.…

MB pour SOFOOT.com