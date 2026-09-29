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City était au courant de sa culpabilité dès juillet et a quand même recruté
information fournie par So Foot 29/09/2026 à 17:46

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City était au courant de sa culpabilité dès juillet et a quand même recruté

City était au courant de sa culpabilité dès juillet et a quand même recruté

C’est ce qu’on appelle fermer les yeux. City reconnu coupable de 114 infractions sur 115, on le sait depuis vendredi dernier. Mais ce n’était pas une surprise pour les principaux concernés, les Skyblues , qui étaient au courant du verdict depuis juillet. C’est en tout cas ce que révèle ESPN ce mardi. Donc avant leur mercato à plus de 500 millions d’euros.

Un mercato XXL

Cette nouvelle n’a donc pas trop refroidi City dans son idée de s’acheter un milieu flambant neuf avec Elliot Anderson, Enzo Fernández et Ayyoub Bouaddi . On ajoutera comme grosse vente Iliman Ndiaye pour compléter un bon mercato comme seuls les Anglais ont le secret. ESPN n’indique pas si les joueurs étaient informés du verdict avant de signer, mais que ce soit le cas serait assez étonnant.…

LP pour SOFOOT.com

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