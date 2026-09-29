Aleksander Čeferin a plus souvent Nasser al-Khelaïfi au téléphone que sa propre femme

« Non, c’est toi qui raccroche… » Ce mardi avait lieu l’assemblée de l’Association des clubs européens (EFC) , à Copenhague. Le président de cette entité ? Nasser al-Khelaïfi en personne. Et dans un long discours à l’EFC rapporté par L’Équipe , le boss du Paris Saint-Germain s’est notamment adressé à Aleksander Čeferin, patron de l’UEFA : « Le football a besoin de grands leaders comme toi et, au nom des plus de 900 clubs de l’EFC, nous te demandons de te présenter à nouveau à la présidence l’année prochaine. »

« Je t’appelle plus que ta femme »

Les élections du prochain président de l’instance européenne auront lieu le 22 avril 2027 . D’ici là, Čeferin aura peut-être le droit à une publicité permanente de la part de son « ami » Nasser qui ne lésine pas sur les éloges à son sujet : « Je dois te remercier pour ta patience, pour ton soutien aux clubs , pour ta défense de ce qui est le mieux pour le football, même lorsque ce n’est pas facile. » …

AC pour SOFOOT.com