 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aleksander Čeferin a plus souvent Nasser al-Khelaïfi au téléphone que sa propre femme
information fournie par So Foot 29/09/2026 à 17:51

Ajouter Boursorama à vos sources

Aleksander Čeferin a plus souvent Nasser al-Khelaïfi au téléphone que sa propre femme

Aleksander Čeferin a plus souvent Nasser al-Khelaïfi au téléphone que sa propre femme

« Non, c’est toi qui raccroche… » Ce mardi avait lieu l’assemblée de l’Association des clubs européens (EFC) , à Copenhague. Le président de cette entité ? Nasser al-Khelaïfi en personne. Et dans un long discours à l’EFC rapporté par L’Équipe , le boss du Paris Saint-Germain s’est notamment adressé à Aleksander Čeferin, patron de l’UEFA : « Le football a besoin de grands leaders comme toi et, au nom des plus de 900 clubs de l’EFC, nous te demandons de te présenter à nouveau à la présidence l’année prochaine. »

« Je t’appelle plus que ta femme »

Les élections du prochain président de l’instance européenne auront lieu le 22 avril 2027 . D’ici là, Čeferin aura peut-être le droit à une publicité permanente de la part de son « ami » Nasser qui ne lésine pas sur les éloges à son sujet : « Je dois te remercier pour ta patience, pour ton soutien aux clubs , pour ta défense de ce qui est le mieux pour le football, même lorsque ce n’est pas facile. »

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Première victoire pour le Sénégal de Patrick Vieira
    Première victoire pour le Sénégal de Patrick Vieira
    information fournie par So Foot 29.09.2026 18:07 

    Le projet est lancé. Arrivé en août en tant que sélectionneur, Patrick Vieira vient de signer sa première victoire avec le Sénégal. Cette victoire contre l’Éthiopie un but à zéro arrive au bout de la deuxième rencontre de son mandat sénégalais. La première s’étant ... Lire la suite

  • Olivier Létang bat un Marseillais
    Olivier Létang bat un Marseillais
    information fournie par So Foot 29.09.2026 17:56 

    Encore une défaite pour Marseille. Candidat pour une place au conseil d’administration de l’EFC, le syndicat des clubs européens, Olivier Létang a battu, ce mardi à Copenhague, Stéphane Richard , son homologue marseillais et seul adversaire. Il prend ainsi la place ... Lire la suite

  • City était au courant de sa culpabilité dès juillet et a quand même recruté
    City était au courant de sa culpabilité dès juillet et a quand même recruté
    information fournie par So Foot 29.09.2026 17:46 

    C’est ce qu’on appelle fermer les yeux. City reconnu coupable de 114 infractions sur 115, on le sait depuis vendredi dernier. Mais ce n’était pas une surprise pour les principaux concernés, les Skyblues , qui étaient au courant du verdict depuis juillet. C’est ... Lire la suite

  • L'après-midi galère de l'Algérie au Burundi, un joueur de l'OM blessé
    L'après-midi galère de l'Algérie au Burundi, un joueur de l'OM blessé
    information fournie par So Foot 29.09.2026 17:32 

    En déplacement du coté de Bujumbura pour y défier le Burundi, l’Algérie s’est cassée les dents sur une vaillante équipe qui a donné bien du fil à retordre à l’arrière-garde des Fennecs (2-2). Les tracas sont arrivés bien tôt dans la partie. Alors que l’on jouait ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank